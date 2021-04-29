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Участники опроса никакой радости не испытывают от подаренных 10-дневных выходных на майские

Новости. Общество
15:23, 30 Апреля 2021
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Провели опрос и выяснили, рады ли люди 10-дневным выходным на майские праздники.

В опросе приняли участие 811 человек, большинство из которых – 469 (57%) ответили, что никакой радости нет – одни проблемы: ни денег, ни поездок, ни учебы у детей.

Чуть меньшее количество респондентов – 208 (25%) сказали, что очень даже рады подаренным выходным: хоть отдохнут нормально.

И 133 (16%) участника опроса сообщили, что им все равно, так они работают по сменам, да и начальство не разрешит устроить такие весенние каникулы.

Напомним, Роспотребнадзор попросил Путина сделать майские выходные в России непрерывными. Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу.

Согласно указу президента, майские выходные в России будут непрерывные - с 1 по 10 мая (включительно).

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-30 15:41:18
Это потому что большинство здесь вечнонедовольные бездельники.
Гость
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