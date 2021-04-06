Участники опроса ответили, что будут делать, когда проезд в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей

Повышение стоимости проезда в маршрутном транспорте Петрозаводска до 37 рублей запланировано на 10 апреля.

"Столица на Онего "интересовалась у читателей, что они будут делать, когда проезд в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей?

В опросе приняли участие 713 человек, большинство из которых – 308 (43%) признались, что по возможности будут ходить пешком или ездить на велосипеде.

Чуть меньшее количество респондентов – 201 (28%) человек сообщили, что не пользуются общественным транспортом, поэто их не волнует предстоящее подорожание проезда.

Третью строчку среди участников опроса заняла группа из 142 (19%) человек, которые сказали, что выхода нет: они заплатят 37 рублей и поедут.

Меньшее количество отвечающих – 38 (5%) пересядут на такси, а 24 (3%) респондента купят уже все-таки машину.