Участники опроса признались, как они относятся к тем, кто уехал из Карелии из-за мобилизации

В опросе приняли участие более 1200 человек.

После объявления частичной мобилизации в России многие покинули Родину, объясняя свой отъезд разными причинами.

«Столица на Онего» интересовалась у читателей, как они относятся к тем, кто уехал из Карелии, пытаясь избежать призыва.

В опросе приняли участие более 1200 человек, большинство из которых — 627 (52%) сказали, что уважают выбор других людей и понимают, что для отъезда у всех могут быть свои причины.

Чуть меньшее число респондентов — 335 (27%) ответили, что считают уехавших предателями.

При этом 130 (10%) участников опроса жалеют тех, кто покинул родной дом из-за мобилизации, и считают, что сломали себе жизнь.

И четвертую строчку в опросе заняли те, кто предпочел не обсуждать покинувших Карелию, и выбрал ответ: «это не мое дело». Так проголосовали 111 (3%) человек.