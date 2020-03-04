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Участники опроса в Петрозаводске будут дарить подарки на 8 Марта

Новости. Общество
15:37, 05 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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Более 300 человек ответили на вопрос: будут ли они дарить подарки на 23 Февраля и 8 Марта.

Накануне праздников "Столица на Онего" задала читателям вопрос: Будете ли вы дарить подарки на 23 Февраля и 8 Марта?

В результате в опросе приняли участие 306 человек, большинство из которых – 131 респондент (42%) ответили, что, конечно, будут, так как это лишний повод показать свое отношение к человеку.

Почти одинаковое количество голосов набрали варианты ответов: "Не буду ничего дарить, не люблю эти гендерные праздники" и "Денег на подарки нет, поздравлю словами" - 84 (27%) и 83 (27%) соответственно.

И лишь восьми участникам опроса (2%) поздравлять некого.

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