Участники опроса в Петрозаводске как работали, так и работают, несмотря на введение "карантина"

Более 900 человек ответили на вопрос: Как на вашем благополучии отразилось введение "карантина"?

В Карелии введен режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля. Все жители республики должны оставаться дома.

Работать разрешено только организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, системообразующим предприятиям, организациям, осуществляющим неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, предоставляющим финансовые услуги, осуществляющим жизнеобеспечивающую деятельность, деятельность в сфере сельскохозяйственной отрасли, а также средствам массовой информации.

В связи с этим "Столица на Онего" интересовалась: Как на вашем благополучии отразилось введение "карантина"?

В опросе приняли участие 920 человек, большинство из которых – 450 (48%) ответили, что на их благополучии "карантин" никак не сказался – они как работали, так и работают.

При этом, 1/5 участников опроса – 193 (20%) все же признались, что они из-за "карантина" потеряли работу и доход.

Примерно одинаковому количеству респондентов – 105 (11%) и 101 (10%) - сократили зарплату и отправили в неоплачиваемый отпуск соответственно.

И лишь 7% (71 человек) порадовались "карантину", так как у них появилась наконец-то возможность отдохнуть дома, аденьги для них не проблема.