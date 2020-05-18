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Участники опроса в Петрозаводске признались, на чем экономят в период самоизоляции

Новости. Общество
16:59, 19 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Более 600 человек рассказали, на чем им приходится экономить в период всеобщей самоизоляции.

С 1 апреля в Карелии Артур Парфенчиков объявил всеобщую самоизоляцию, при которой людей обязали находиться дома, а на улицу выходить в случаях крайней необходимости.

Общественный транспорт не ходит, большинство магазинов закрыто, организации перевели сотрудников на удаленную работу, кого-то отправили в вынужденный отпуск – где-то в оплачиваемый, а где-то нет, многие фирмы просто закрылись, люди лишились заработка.

Уже более двух месяцев жители Карелии находятся на самоизоляции. Все учатся жить в новых условиях, все реже заглядывая в будущее, все больше, решая вопросы сегодняшнего дня.

"Столица на Онего" интересовалась: На чем приходится экономить в период всеобщей самоизоляции?

В опросе приняли участие 626 человек, большинство из которых – 261 (41%) ответили, что экономить приходится буквально на всем – от еды до услуг.

Чуть меньшее количество человек – 200 (31%) признались, что как жили, так и живут. 70 участников опроса (11%) из-за самоизоляции отложили дорогие покупки, 64 (10%) экономят на застольях и развлечениях, и лишь 30 респондентов (4%) были вынуждены отменить такие оплаты, как кредиты и ЖКХ.

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