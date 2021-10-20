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Участники опроса высказались категорически против введения в Карелии системы QR-кодов

Новости. Общество
11:41, 20 Октября 2021
фото: © freepik

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Читатели, принявшие участие в опросе "Столицы на Онего" высказали свое отношение к введению системы QR-кодов в Карелии.

На вопрос: как вы относитесь к введению в Карелии системы QR-кодов для посещения общественных, ответили 1658 человек.

Большинство участников опроса — 1059 (63%) сказали, что категорически против введения в Карелии системы QR-кодов, так как, по их мнению, это нарушение прав граждан.

Меньшее количество респондентов — 322 (19%) решительно поддерживают введение кодов и считают, что это спасет всех нас от коронавируса.

И 276 (16%) отвечающих признались, что им все равно, так как, считают, что это не будет работать.

Тем временем, в Карелии уже вторые сутки устанавливается антирекорд по заболеваемости коронавирусом: если 19 октября было выявлено 326 инфицированных за сутки, то 20 октября число зараженных вирусом за 24 часа составило 371.

 
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Комментарии

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nae
2021-10-20 14:07:55
Вроде демократия в стране. А при большинстве противников введения QR кодов они есть. Что не так?
САША САНДАЛЬСКИЙ
2021-10-20 13:35:25
Это, что то поменяет?
Zim
2021-10-20 12:07:49
« Меньшее количество респондентов — 322 (19%) решительно поддерживают введение кодов и считают, что это спасет всех нас от коронавируса.»
Зачем «Столица» каждые раз на опросах манипулирует общественным мнением?
Если человек решительно поддерживает введение кодов, то это ведь не означает, что он идиот, который полегает, что именно это «спасёт всех нас от коронавируса»?
Кир
2021-10-20 12:04:14
Исторически толпа никогда не владела истиной.
Изя
2021-10-20 12:02:11
Интересный срез в % , как на выборах ,большинство против едросов , а на выходе едросы у руля . Так QR-кодами будет .
Кир
2021-10-20 12:42:19
Изя, за кого ты будешь? Или анархия мать порядка? Хочешь бардака и прудоновцев во власти? :)
Изя
2021-10-20 13:00:05
За сильную Россию без идиотов и воров , сынок ))))) :)
Вася
2021-10-20 11:52:26
В макроэкономике та же хрень.
антинытик
2021-10-20 11:48:03
Да пофиг на ихнее нитье. Откуарим всех, никуда не денутся.
Mike
2021-10-20 12:56:53
антинытик, ты прав! И откуарят, и еще добавят! ????
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