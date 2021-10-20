Участники опроса высказались категорически против введения в Карелии системы QR-кодов

Читатели, принявшие участие в опросе "Столицы на Онего" высказали свое отношение к введению системы QR-кодов в Карелии.

На вопрос: как вы относитесь к введению в Карелии системы QR-кодов для посещения общественных, ответили 1658 человек.

Большинство участников опроса — 1059 (63%) сказали, что категорически против введения в Карелии системы QR-кодов, так как, по их мнению, это нарушение прав граждан.

Меньшее количество респондентов — 322 (19%) решительно поддерживают введение кодов и считают, что это спасет всех нас от коронавируса.

И 276 (16%) отвечающих признались, что им все равно, так как, считают, что это не будет работать.

Тем временем, в Карелии уже вторые сутки устанавливается антирекорд по заболеваемости коронавирусом: если 19 октября было выявлено 326 инфицированных за сутки, то 20 октября число зараженных вирусом за 24 часа составило 371.