Участница "Евровидения" Юлия Самойлова рассказала о неудачном первом сексе

Певица Юлия Самойлова выпустила книгу "Обычная необычная история", в которой откровенно рассказала о первых победах и поражениях на любовном фронте, а также об интимной стороне отношений.

Об этом пишет Life.

"У многих появлялись первые мальчики, были свидания, цветы и поцелуи. Они делились друг с другом историями, впечатлениями и ощущениями. Мне же рассказать было нечего", - вспоминает артистка свое детство.

Позже девушка начала знакомиться с парнями в Сети и у неё появилось много поклонников. Правда, большая часть из них исчезала, когда становилось известно о ее инвалидности. Первым, кто согласился встретиться, был Андрей.

"Он был моложе меня на несколько лет. Мы познакомились в Интернете, никакой романтики. Когда Андрей пришел ко мне домой, он меня крепко обнял, поцеловал в щечку и сказал: "Привет! В жизни ты выглядишь еще лучше, чем на фотках", — рассказывает Самойлова.

Молодые люди ходили на концерты и в кафе, гуляли по городу. Все было чудесно, и певица решила, что именно Андрей станет "ее первым мальчиком". Но, когда пара осталась наедине в спальне, молодой человек признался Самойловой, что ему нравится другая.

"Но, конечно же, мне было не все равно. Просто что я могла сделать? Прицепить его к своей коляске наручниками? Через некоторое время я узнала, что он мне изменил. Я стала больше общаться с его другом Кириллом. Я нравилась Кириллу, Кирилл нравился мне. Он был не настолько симпатичным, как Андрей, но он был очень искренним и чувственным, и это сильно подкупало. Но у Кирилла была девушка, — вспоминает Юлия. — Я и тогда понимала, что поступаю неправильно, а сейчас мне тем более стыдно, но прошлого не вернешь и не изменишь".

Через несколько месяцев Кирилл сказал артистке, что им нужно расстаться. "Я не могу быть с тобой. Сейчас мы молодые, мы веселимся, все хорошо. Но я не смогу всю жизнь быть только с тобой. Я не смогу за тобой ухаживать, у меня не получится быть всегда рядом", — говорил он, сидя в парке.

"Он говорил и плакал, и я тоже плакала, слушая его", — вспоминает Самойлова.

С будущим мужем Алексеем Юлия познакомилась также благодаря Интернету, причем поначалу она вовсе не реагировала на его сообщения. Лишь изрядная настойчивость молодого человека заставила звезду отнестись к нему серьезно.

Но в этих отношениях не все было безоблачно. Однажды пара чуть не рассталась из-за подруги Юлии. Самойлова заметила, что избранник буквально "пялится" на нее. В какой-то момент она не выдержала и решила прояснить ситуацию.

"Я правда смотрел без задней мысли. А наши хихиканья, кстати, даже близко не флирт", - пытался оправдаться Леша.

После ссоры влюбленные смогли наладить свои отношения, а вскоре после этого поженились.

Юлия Самойлова является участницей песенного конкурса "Евровидение-2018". Девушка выступила в полуфинале, но не попала в финал.