Участница шоу "Пацанки" стала телеведущей

Победительница третьего сезона шоу "Пацанки" Анна Горохова стала ведущей нового проекта на канале "Пятница".

Анна Горохова из Кировграда выиграла третий сезон и получила в награду 500 тысяч рублей и золотую брошь.

"Мои глаза не видели из-за наркотиков. Моя душа не чувствовала из-за боли, а тело ныло от бесконечных драк. Вот почему я так долго молчала. А сейчас я хочу говорить. Я открыла глаза в Школе леди на 8-й неделе. Со мной произошло чудо. Я поняла, что зависимость – это не болезнь, её просто нужно контролировать, - поделилась переживаниями девушка.

Анна считает, что у каждого человека есть своя клетка, из которой просто нужно выбраться. После завершения шоу она хочет помочь измениться людям, также попавшим в трудную ситуацию, пишет Cosmopolitan.

Именно поэтому девушка стала ведущей нового проекта канала "Пятница" – шоу "Клетка", которое стартовало 20 декабря. Героинями стали девушки, чьи анкеты не прошли отбор для участия в проекте "Пацанки".