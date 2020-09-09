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Участок под частными гаражами в Петрозаводске продадут под коммерческую застройку

Новости. Общество
10:35, 10 Сентября 2020
фото: Яндекс. Карты
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Администрация Петрозаводска приступила к демонтажу частных гаражей на улице Правды и готовит земельный участок к продаже в интересах предпринимателей.

"Администрация ликвидирует незаконно (самовольно) установленные гаражи в районе дома № 25 на улице Правды. Одну из конструкций демонтировали в июле, оставшиеся девять снесут до начала ноября", - сообщили в мэрии.

В администрации также пояснили, что этот земельный участок в районе автозаправки давно интересовал инвесторов, и теперь он будет продан для коммерческой застройки.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Откатовъ
2020-09-10 11:12:38
Нашли как уплотнить, безвозмездно , конечно, потом проблемы со стоянками машин, забитой канализацией из за дополнительной нагрузки, это всё "мелочи" для " настоящих профессионалов"!?!
новый
2020-09-10 10:56:42
Давно пора. Город устал от ржавых курятников.
Гость
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