Участок под частными гаражами в Петрозаводске продадут под коммерческую застройку

Администрация Петрозаводска приступила к демонтажу частных гаражей на улице Правды и готовит земельный участок к продаже в интересах предпринимателей.

"Администрация ликвидирует незаконно (самовольно) установленные гаражи в районе дома № 25 на улице Правды. Одну из конструкций демонтировали в июле, оставшиеся девять снесут до начала ноября", - сообщили в мэрии.

В администрации также пояснили, что этот земельный участок в районе автозаправки давно интересовал инвесторов, и теперь он будет продан для коммерческой застройки. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".