Учебное заведение из Петрозаводска признали лучшим лицеем России

Университетский лицей Петрозаводска был признан одним из лучших на всероссийском конкурсе «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров — 2021».

Как сообщили в администрации Петрозаводска, университетский лицей стал лауреатом всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров-2021». Его проводили в рамках ежегодного форума «Невская образовательная ассамблея» в Санкт-Петербурге.

Муниципальное учреждение Петрозаводска признано победителем в номинации «Лучший лицей» и отмечено медалью.

Директора учебного заведения Надежду Пекарчик наградили нагрудным знаком «Эффективный руководитель-2021».