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Учебное заведение из Петрозаводска признали лучшим лицеем России

Новости. Общество
17:20, 08 Декабря 2021
фото: © Университетский лицей / ВК

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Университетский лицей Петрозаводска был признан одним из лучших на всероссийском конкурсе «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров — 2021».

Как сообщили в администрации Петрозаводска, университетский лицей стал лауреатом всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров-2021». Его проводили в рамках ежегодного форума «Невская образовательная ассамблея» в Санкт-Петербурге.

Муниципальное учреждение Петрозаводска признано победителем в номинации «Лучший лицей» и отмечено медалью.

Директора учебного заведения Надежду Пекарчик наградили нагрудным знаком «Эффективный руководитель-2021».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Paco
2021-12-08 17:31:52
Дает Надежда Васильевна! Не всякий в таком возрасте вообще работает, а тут.. Иконостас, как у Брежнева, голосище до сих пор поди аховый... Как вспомню: "11 Б! Снова курили на крыльце!"
Hовый
2021-12-08 17:22:26
Без гали и эммы.
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