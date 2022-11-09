Коммунальщики Петербурга учились синхронно кидать снег, шкрябая лопатами по асфальту (ФОТО и ВИДЕО)

Администрация Центрального района города провела учения по уборке снега.

Власти Центрального района Петербурга провели тренировку для коммунальных служб по подготовке к зиме. Чиновники вывели на улицы дворников и технику, чтобы те «синхронизировали работу», пишет «Коммерсантъ».





Как утверждают чиновники, сотрудники снегоуборочных служб с работой справились. Однако предстоит пообщаться с жителями, которые не убрали свои машины из зоны платной парковки. Владельцев мешающих автомобилей вызывали в зону учений и требовали убрать транспорт.





В федеральном издании отметили, что Санкт-Петербург испытывает проблемы с зимней уборкой с 2019 года, то есть с начала работы Александра Беглова в должности главы города.



Жители часто падают, получают травмы, а затем подают иски. По итогам зимы 2021–2022 годов было заведено уголовное дело из-за некачественной уборки в отношении ряда частных подрядчиков. Власти города винят в проблемах только их, пишет «Коммерсантъ».