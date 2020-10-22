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Ученики петрозаводской школы остались без спортзала

Новости. Общество
10:07, 23 Октября 2020
фото: © 14 школа г. Петрозаводска/school14.karelia.pro
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В школе №14, которая ранее славилась в Петрозаводске спортивным уклоном и программами углубленной физподготовки, уже пять лет закрыт спортзал.

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова сообщила на своей странице в "ВКонтакте", что к ней обратились родители петрозаводской школы №14. С 2015 года образовательное учреждение осталась без спортзала. Он закрыт в связи с аварийным состоянием пристройки, в которой расположен.

Парламентарий отметила, что ремонту пристройка не подлежит, ее необходимо сносить. На это потребуется 3 млн рублей. Строительство нового зала обойдется в сумму не менее 60 млн рублей. По словам Слабуновой, администрация Петрозаводска обратилась в Минобразования Карелии о включении этого объекта в существующие программы. Но никто не знает, когда будут выделены деньги на эти цели.

Депутат, выступая на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре спорту и делам молодежи, сказала, что демонтаж аварийной пристройки и строительство спортзала в школе №14 должны быть произведены в кратчайшие сроки.

"Это вопрос условий для реализации государственных образовательных стандартов, которых просто нет! И если этого не понимают правительство и мэрия, то куда смотрят надзорные органы?!" – отметила Эмилия Слабунова.

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Комментарии

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