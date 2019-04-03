Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:42, 03 Апреля 2019
фото: ptzctf.ru

Ученики Школы информационной безопасности из Петрозаводска победили на всероссийских соревнованиях по спортивному хакингу

Загрузка...

Очередные открытые всероссийские соревнования в области информационной безопасности в формате CTF, TyumenCTF прошли 31 марта.

Как сообщается в паблике Школы информационной безопасности, в соревнованиях приняли участие более 350 команд, победителями среди школьников стала команда из Петрозаводска bin/bash. Ребята заняли первое место среди школьных команд и 12-е место в общем зачете.

Соревнования в области компьютерной безопасности CTF (Capture The Flag) давно популярны в мире, проводятся как удаленно, так и при непосредственном присутствии команд.

Команды получают задания на тему информационной безопасности и зарабатывают баллы за правильные решения. Стоимость задания зависит от сложности и от количества справившихся участников.

Проведение соревнований в Петрозаводске стало возможно благодаря поддержке ПетрГУ и ООО "Форензика". Всего Петрозаводск представляли 18 участников, многие из них проходят обучение в Школе информационной безопасности на базе ПетрГУ.

Учебная программа тренирует ребят быстро принимать решения и решать нетривиальные задачи.

Занятия проводятся бесплатно, в Школу инфорационной безопасности приглашаются все желающие .

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.03.2019, 20:40
Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе
31.03.2019, 12:58
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
29.03.2019, 21:30
Муж Наташи Королевой полностью обнажился
29.03.2019, 07:25
Медведев переименовал аэропорт в Петрозаводске
31.03.2019, 19:40
Бузова почуяла весну и выложила откровенное фото

Аналитика

Сегодня 13:39
Обществоведение
"Это – наше болото" 1
Побывали в местечке Шиес в соседней с Карелией Архангельской области. Сегодня это самая горячая точка эко-протеста в России.
"Мы поставлены на грань выживания" 4
01.04.2019 09:27
Клиника у храма 2
29.03.2019 11:41
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске 1
28.03.2019 14:24
Что изменится в Петрозаводске после решений городских депутатов 3
28.03.2019 10:30
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта"
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым
29.03.2019 16:21
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»