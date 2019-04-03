Ученики Школы информационной безопасности из Петрозаводска победили на всероссийских соревнованиях по спортивному хакингу

Очередные открытые всероссийские соревнования в области информационной безопасности в формате CTF, TyumenCTF прошли 31 марта.

Как сообщается в паблике Школы информационной безопасности, в соревнованиях приняли участие более 350 команд, победителями среди школьников стала команда из Петрозаводска bin/bash. Ребята заняли первое место среди школьных команд и 12-е место в общем зачете.

Соревнования в области компьютерной безопасности CTF (Capture The Flag) давно популярны в мире, проводятся как удаленно, так и при непосредственном присутствии команд.

Команды получают задания на тему информационной безопасности и зарабатывают баллы за правильные решения. Стоимость задания зависит от сложности и от количества справившихся участников.

Проведение соревнований в Петрозаводске стало возможно благодаря поддержке ПетрГУ и ООО "Форензика". Всего Петрозаводск представляли 18 участников, многие из них проходят обучение в Школе информационной безопасности на базе ПетрГУ.

Учебная программа тренирует ребят быстро принимать решения и решать нетривиальные задачи.

Занятия проводятся бесплатно, в Школу инфорационной безопасности приглашаются все желающие .