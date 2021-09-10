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Ученые КарНЦ разработали транспортную схему для Европы и готовы сделать это для Петрозаводска

Новости. Общество
10:15, 16 Сентября 2021
фото: © freepik

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Ученые КарНЦ РАН готовы разработать новую транспортную схему для Петрозаводска с учетом опыта, который они получили, работая в европейских странах.

Об этом сообщил директор Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН Владимир Мазалов на встрече ученых с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

«У нас есть большой опыт моделирования движения транспорта и, конечно, хотелось бы сделать это и для Петрозаводска. У нас защитились два аспиранта — одна моделирует европейские транспортные потоки в Австрии, другая работает во Франции. Если будет заказ, мы готовы заниматься этими задачами», — сказал Мазалов.

Глава Карелии подтвердил, что транспортную систему Петрозаводска планируется разрабатывать «исходя из серьезных научных исследований».

«Я только за, если наши ученые примут участие в формировании модели оптимальной транспортной схемы Петрозаводска», — сказал Парфенчиков.

Ранее возможные варианты транспортной реформы в Петрозаводске предложил Российский дорожный научно-исследовательский институт ФАУ «РОСДОРНИИ».

Эта тема обсуждалась на совещании в мэрии с участием представителя «РОСДОРНИИ» Сергея Мокроусова.

По его словам, одним из вариантом может быть заключение так называемых брутто-контрактов между администрацией и автоперевозчиками. При такой схеме власти выплачивают перевозчикам деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. Плата за проезд от пассажиров будет поступать в бюджет муниципалитета.

Второй вариант — установка регулируемого тарифа.

«Муниципалитет доплачивает перевозчику определенную сумму. Таким образом власти получают возможность регулировать и реагировать на невыполнение перевозчиком условий контракта», — пояснил Мокроусов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-09-16 12:16:06
Схему можно годами делать, это же не реальные дороги и автобусы.
Циркун
2021-09-16 11:33:15
Тут всё от отката зависит! В Европе то для людей делают всё, у нас "немного" иначе "процесс идёт"!?!
David.
2021-09-16 11:32:07
Поржал. :) Чтобы европейские знания использовать- надо в Европе жить. Со здешним населением и его обратной логикой ничего не сделать! Пытались немцы план реформирования дорог сделать и пришли к выводу что это невозможно!
Кинокритик
2021-09-16 10:34:33
Так называемые карельские учОные :)
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