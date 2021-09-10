Ученые КарНЦ разработали транспортную схему для Европы и готовы сделать это для Петрозаводска

Ученые КарНЦ РАН готовы разработать новую транспортную схему для Петрозаводска с учетом опыта, который они получили, работая в европейских странах.

Об этом сообщил директор Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН Владимир Мазалов на встрече ученых с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

«У нас есть большой опыт моделирования движения транспорта и, конечно, хотелось бы сделать это и для Петрозаводска. У нас защитились два аспиранта — одна моделирует европейские транспортные потоки в Австрии, другая работает во Франции. Если будет заказ, мы готовы заниматься этими задачами», — сказал Мазалов.

Глава Карелии подтвердил, что транспортную систему Петрозаводска планируется разрабатывать «исходя из серьезных научных исследований».

«Я только за, если наши ученые примут участие в формировании модели оптимальной транспортной схемы Петрозаводска», — сказал Парфенчиков.

Ранее возможные варианты транспортной реформы в Петрозаводске предложил Российский дорожный научно-исследовательский институт ФАУ «РОСДОРНИИ».

Эта тема обсуждалась на совещании в мэрии с участием представителя «РОСДОРНИИ» Сергея Мокроусова.

По его словам, одним из вариантом может быть заключение так называемых брутто-контрактов между администрацией и автоперевозчиками. При такой схеме власти выплачивают перевозчикам деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. Плата за проезд от пассажиров будет поступать в бюджет муниципалитета.

Второй вариант — установка регулируемого тарифа.

«Муниципалитет доплачивает перевозчику определенную сумму. Таким образом власти получают возможность регулировать и реагировать на невыполнение перевозчиком условий контракта», — пояснил Мокроусов.