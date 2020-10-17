Ученые назвали новый симптом коронавируса

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новый симптом коронавируса.

По их данным, о заражении могут свидетельствовать изменения слуха, пишет издание lenta.ru со ссылкой на Express.

Как выяснили специалисты, часть пациентов, у которых обнаружили коронавирус, до этого жаловались на тиннитус - звон или шум в ушах. Также были зарегистрированы случаи, когда у пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, этот симптом в дальнейшем перерастал в полную потерю слуха.

По словам исследователей, несмотря на то что к настоящему времени уже имеется довольно много работ, посвященных коронавирусу и связанным с ним симптомам, о вызываемых им нарушениях слуха пока известно довольно мало. В связи с этим они призвали врачей обращать больше внимания на подобные проявления инфекции.

В то же время ученые отметили, что тиннитус может быть признаком и других заболеваний. В случае если человек заражен именно коронавирусом, скорее всего, нарушения слуха у него будут сопровождаться и другими, более распространенными симптомами, считают специалисты.

В августе ученые из Университета Манчестера выявили проблемы со слухом у переболевших коронавирусом. Тогда специалисты отмечали, что нарушения у бывших пациентов появились спустя два месяца после выписки из больницы.