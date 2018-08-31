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Новости. Общество
18:40, 31 Августа 2018

Ученые назвали самую полезную диету для пенсионеров

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Переход на средиземноморскую диету позитивно сказывается на здоровье не только молодых людей, но и самых пожилых жителей планеты.

К такому выводу пришли итальянские ученые, опубликовавшие статью в British Journal of Nutrition.

"В отличие от наших коллег, мы сфокусировались на людях, которые уже находятся в возрасте, а не на всех жителях конкретного района или страны. Мы показали, что диета, богатая фруктами, овощами, рыбой, оливками и злаками, понижает вероятность их смерти примерно на 25%", — цитирует РИА Новости Марьялауру Боначчо из Средиземноморского нейрологического института в Поццилли (Италия).

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.

К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Подобные плюсы от средиземноморской диеты, как отмечают Боначчо и ее коллеги, были зафиксированы у людей, которые питались ей всю жизнь и жили в достаточно комфортных условиях в отличие от людей, вынужденных употреблять фаст-фуд и другую дешевую пищу.

Это заставило ее команду провести свои собственные наблюдения.

Их расчеты показывают, что даже поздний переход на подобную пищу заметно снижает шансы на преждевременную смерть – на 24% у мужчин и на 29% у женщин. Чем активнее пенсионеры придерживались подобной диеты, тем более выраженным был этот эффект.

Кроме того, диета серьезно влияла на шансы преждевременной гибели от инсультов, инфарктов и прочих болезней мозга и кровеносной системы.

Причиной этого, как считают ученые, было то, что подобная пища содержит в себе большое количество ненасыщенных жиров, благотворно влияющих на работу сосудов и помогающих организму избавиться от "вредных" разновидностей холестерина.

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