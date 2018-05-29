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Новости. Общество
23:30, 29 Мая 2018

Ученые назвали самый эффективный продукт для страстного и частого секса

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Американские ученые смогли среди всех известных афродизиаков выделить один, который работает более эффективно.

Автор исследования Одри Гаскинс из Мичиганского университета, а также группа ученых смогли определить, что самым лучшим афродизиаком являются именно устрицы, пишет ВладТайм.

Специалисты доказали, что устрицы способны оказывать стимулирующий эффект, который усиливает половое влечение партнеров. Дело в том, что данные морепродукты богаты на цинк, который отвечает за сексуальное возбуждение. Эксперимент, в котором брали участие 500 пар-добровольцев показал, что именно те влюбленные пары, которые больше двух раз в неделю употребляли устрицы, имели более частый и страстный половой акт, утверждает Одри Гаскинс.

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