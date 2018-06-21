Ученые назвали вызывающие стресс продукты

Специалисты университета Лома Линды в США назвали продукты, способные стать причиной стресса.

В ходе эксперимента специалисты разделили лабораторных мышей на две группы, одни из которых кормили жирной пищей, а вторую — более полезной едой. В итоге было установлено, что те грызуны, которые питались не сбалансированно, оказались более подверженными депрессии, чем их сородичи. Таким образом, ученые пришли к выводу, что не любая еда способна заряжать энергией и давать силы. Данные эксперимента можно применить и к людям, уверены научные сотрудники, пишут "Известия".

Так, опасной для человека можно считать всю пищу, которая богата насыщенными жирами, а особенно негативно влияет на нервную систему жирное мясо, фаст-фуд, молоко и жареная еда.

"Связь между депрессией и гастрономическими предпочтениями особенно выражена, если вредную еду человек предпочитал есть в подростковом возрасте", — приводит слова ученых сайт kp.ru. Как утверждают американские медики, несбалансированный рацион обязательно приведет к проблемам с психологической устойчивостью.