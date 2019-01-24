Ученые объяснили, прочему люди стонут во время секса

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Американские ученые пришли к выводу, что стоны, которые издают партнеры во время интимной близости, необходимы для контроля процесса.
Стоны – природный механизм, который помогает женщине сообщить своему партнеру, что ей все нравится. Таким образом, частотой стонов она может повлиять на качество полового акта, пишет ФАН.
Кроме того, это естественное проявление помогает мужчине сосредоточиться, отмечает нейробиолог Барри Комисарук в книге "Наука об оргазме".
Другие ученые считают, что в стонах есть и физиологическая необходимость, например, получение кислорода.
Партнеры, которые двигаются навстречу друг другу, должны равномерно дышать, и стоны помогают их вдохам и выдохам, отмечают эксперты.
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