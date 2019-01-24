Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 24 Января 2019
фото: Pixabay

Ученые объяснили, прочему люди стонут во время секса

Загрузка...

Американские ученые пришли к выводу, что стоны, которые издают партнеры во время интимной близости, необходимы для контроля процесса.

Стоны – природный механизм, который помогает женщине сообщить своему партнеру, что ей все нравится. Таким образом, частотой стонов она может повлиять на качество полового акта, пишет ФАН. 

Кроме того, это естественное проявление помогает мужчине сосредоточиться, отмечает нейробиолог Барри Комисарук в книге "Наука об оргазме".

Другие ученые считают, что в стонах есть и физиологическая необходимость, например, получение кислорода.

Партнеры, которые двигаются навстречу друг другу, должны равномерно дышать, и стоны помогают их вдохам и выдохам, отмечают эксперты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2019, 06:40
В Карелии зверское преступление произошло в канун Рождества
23.01.2019, 16:16
Аномальные холода идут в Карелию
21.01.2019, 10:37
Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии
20.01.2019, 19:40
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
17.01.2019, 11:07
Карельская епархия сообщила о чуде в Крестовоздвиженском соборе
21.01.2019, 08:42
ВИДЕО: Жесткая авария с пострадавшими произошла ночью в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 13:29
Обществоведение
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием
Признавший вину в получении взяток  экс-председатель комитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев рассказал, на что потратил деньги и чем собирается заниматься в дальнейшем.
"Нарисовали" миллиард 4
23.01.2019 15:10
Выборы как ритуал 2
22.01.2019 12:44
Ночь с "ТехРентом" 9
22.01.2019 11:20
Оптимизация или развитие? 3
18.01.2019 14:35
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:44
Личное мнение
Министерские фасады важнее школ 1
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 11
22.01.2019 12:32
Обкуриленные
21.01.2019 16:38
"Снился мне путь на Север" 5
16.01.2019 16:00
архив чтиво

Медиа

"Карельский пистон" от 23 января 2019
Сегодня 13:09
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»