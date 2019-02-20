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Новости. Общество
23:30, 20 Февраля 2019
фото: "Столица на Онего"

Ученые обнаружили связь между чиханием и сексом

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Исследования показали, что синдром чихания связан с оргазмом.

В 2008-м хирурги Махмуд Бхута из оксфордской больницы Джона Рэдклиффа (Великобритания) и Гарольд Максвелл в статье о необычных причинах чихания привели в пример пациента средних лет, который чихал, когда думал о сексе, пишет "РИА Новости".

Ученые проанализировали литературу и выявили аналогичные случаи начиная с конца XIX века. В частности, психоаналитики знали, что некоторые их клиенты чихают сразу после оргазма. Ученики Фрейда даже выдвинули гипотезу о связи носа с гениталиями.

На анонимных форумах исследователи насчитали 146 человек, включая семерых врачей, которые обсуждали проблему чиха от оргазма или сексуальных мыслей. Авторы работы полагают, что синдром отнюдь не редок.

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