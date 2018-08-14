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Новости. Общество
22:00, 14 Августа 2018

Ученые определили, какая пища сохранит острый слух до старости

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Диета способна сохранить женщине острый слух до старости. Таково мнение экспертов из американского Женского госпиталя Бригама.

Это заключение было сделано после анализа информации о 71 тыс женщин, за которыми следили 22 года. Данные доказали, что те, кто предпочитал продукты, рекомендуемые при средиземноморской или DASH диетах (последнюю советуют гипертоникам), защищали слух от проблем, возникающих с возрастом, пишет Правда.ру.

При средиземноморской диете эффект достигается благодаря оливковому маслу, рыбе, овощам, фруктам, зерновым, бобовым, орехам и минимальному количеству спиртного. При DASH — фруктам, овощам, обезжиренным молочным продуктам и минимуме соли.

Эксперты отметили, что строгость в рационе на 30% увеличивает шанс женщины не иметь в старости проблем со слухом. Однако ученые пока не могут объяснить, причину, что обеспечивает взаимосвязь.

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