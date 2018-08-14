Ученые определили, какая пища сохранит острый слух до старости

Диета способна сохранить женщине острый слух до старости. Таково мнение экспертов из американского Женского госпиталя Бригама.

Это заключение было сделано после анализа информации о 71 тыс женщин, за которыми следили 22 года. Данные доказали, что те, кто предпочитал продукты, рекомендуемые при средиземноморской или DASH диетах (последнюю советуют гипертоникам), защищали слух от проблем, возникающих с возрастом, пишет Правда.ру.

При средиземноморской диете эффект достигается благодаря оливковому маслу, рыбе, овощам, фруктам, зерновым, бобовым, орехам и минимальному количеству спиртного. При DASH — фруктам, овощам, обезжиренным молочным продуктам и минимуме соли.

Эксперты отметили, что строгость в рационе на 30% увеличивает шанс женщины не иметь в старости проблем со слухом. Однако ученые пока не могут объяснить, причину, что обеспечивает взаимосвязь.