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Новости. Общество
23:30, 04 Марта 2019
фото: © REUTERS / Amir Cohen

Ученые подсчитали, когда у женщин наступает пик сексуальности

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По мнению психологов, современная жизнь дает людям больше личного пространства и выбора.

Секрет женского счастья пытается разгадать не одно поколение британских ученых. Пока тщетно. Единственное, что выяснила буквально недавно группа психологов - счастье невозможно без внутренней уверенности.

Так вот, считает новое поколение британских учёных, только к 34 годам женщины начинают чувствовать уверенность в себе и ощущают в полной мере удовольствие от жизни, в том числе — от секса.

Согласно нынешним "нормам" ВОЗ, молодость длится до 44 лет, зрелость - до 60, пожилой возраст - до 75. И только потом начинается старость. Факт, с которым не поспоришь: сегодня люди действительно выглядят и чувствуют себя моложе, чем раньше. По мнению психологов, современная жизнь дает больше личного пространства и выбора.

Как правило, к 30 годам девушки избавляются от подростковых комплексов и становятся более мудрыми. При этом 45-50-летние женщины все ещё молоды, ухожены и привлекательны. А еще, считают психологи, сексуальная уверенность напрямую связана с длительными любовными отношениями.

Примерно 25% британских дам подтвердили это, а каждая десятая женщина призналась, что только после 30 лет стала испытывать сексуальное удовлетворение. Тем, кому удалось сохранить свою любовь после 40, сексуальная жизнь начинает набирать обороты. И в этом, полагают исследователи, женщинам помогают социальные сети. По подсчетам ученых, примерно 60% активных интернет-пользователей старше 40 лет подписаны на различные сообщества с эротическим контентом, пишет "Радио Спутник".

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