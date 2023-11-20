Ученые помогут определить количество туристов, которые будут посещать нацпарк на севере Карелии

Карельский научный центр и национальный парк «Паанаярви» подписали соглашение о сотрудничестве.

Карельский научный центр Российской академии наук и национальный парк «Паанаярви» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказали на сайте КарНЦ РАН.

Соглашение подписали генеральный директор КарНЦ РАН Ольга Бахмет и директор ООПТ Михаил Плющенков.

Как рассчитывают в Карельском научном центре, подписанные договоренности помогут активизировать научные исследования в парке. В частности. Проведение комплексных исследований запланировано уже на следующий, 2024 год.

Также специалисты научного центра помогут определить рекреационную нагрузку территории — степени допустимого влияния посетителей национального парка.