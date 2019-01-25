Ученые: Во время секса мужчины тратят больше калорий

Ученые из Великобритании выяснили, что во время секса мужчины теряют больше калорий.

В среднем 4,2 калории в минуту, у женщин этот показатель меньше – 3,1.

Ученые выяснили, что самый большой расход энергии идет во время оргазма, пишет ToDay News Ufa.

Однако похудеть от этих приятных действий нельзя. Гораздо эффективнее утренняя пробежка или час в бассейне, на крайний случай беговая дорожка. Так как за полчаса секса средняя девушка теряет всего 90 калорий, а за это же время занятий спортом – 200.

Впрочем, есть такое понятие плацебо. Когда люди выздоравливают от абсолютно банальных вещей и мела, поданного как эффективнейшее лекарство. Так что вполне возможно резко похудеть и от секса.