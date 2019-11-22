Ученые рассказали, какие профессии могут скоро исчезнуть

Эксперты Института развития интернета сообщили, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий.

По мнению специалистов, в первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.

Это связано с тем, что в работе указанных специалистов зачастую не требуются развитое воображение и творческий подход. Кроме того, представителям указанных профессий нечасто приходится принимать сложные решения, считают эксперты.

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