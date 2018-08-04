Учёные рассказали о необычных свойствах секса

Мировые учёные провели многочисленные опыты и выяснили, что регулярные занятия сексом нормализуют давление, снижают количество приступов мигрени и помогают в борьбе с ...

Если верить исследованиям, проведённым в Государственном университете Нью-Йорка, то сперма содержит химические вещества, которые отвечают за настроение, пишет "Ваш город".

Половой акт помогает справиться не только с депрессией, но благотворно влияет на сон.

Кроме этого, при сильном возбуждении увеличивается приток крови к лицу и голове. Поэтому чаще всего при соитии проходят головные боли и даже может закладывать нос.

При этом международная группа ученых из США, Японии и Южной Кореи выяснила, что сексуальная активность является одной из причин мужской агрессии. Они смогли доказать, что при сексуальном возбуждении в коре головного мозга активируется тот же участок мозга, что и при внутривидовых конфликтах. Но у женщин такой закономерности нет, сообщает издание Nature Neuroscience.

Кроме этого оргазм, по мнению медиков, помогает женщине оставаться молодой и красивой.