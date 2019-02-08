Ученые рассказали, от чего зависит количество секса у женщин

Международная группа ученых провела исследование и установила, от чего зависит количество секса у женщин.

По словам ученых, они изучили данные более 100 тысяч женщин. По итогам исследования было установлено, чем больше представительница прекрасной половины человечества спит, тем она гораздо чаще и с большим удовольствием вступает в половой контакт, пишет издание "Актуальные новости".

В случае, если женщина недосыпает, то она не так охотно занимается сексом. При этом, разница в частоте полового контакта и получении удовольствия от него в данных случаях снижается в несколько раз.

Ученые отмечают, что препараты для восстановления сна не только помогают лучше отдохнуть, но и возвращают сексуальное влечение. Таким образом для обострения сексуальных отношений женщине необходимо хорошо высыпаться.