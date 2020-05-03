Ученые скорректировали прогноз по сроку окончания пандемии в России

Ученые из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.

По их прогнозам, пандемия может завершиться 12 августа, пишет РИА Новости.

Дата третий раз сдвинулась на четыре дня из-за резкого прироста числа зараженных.

Авторы прогноза заявили, что даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер. Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.

Специалисты изучили данные по 131 стране. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования отметили, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.