Ученые выяснили, чем опасен отказ от секса

Ученые из США по итогам исследований сумели выяснить, какую угрозу для здоровья создает отказ от секса.

В частности, речь идет о полном воздержании от интимной близости.

Как выяснилось, пишут "Актуальные новости", если долго воздерживаться от секса, у человека могут происходить гормональные сбои, наблюдается снижение либидо, также негативный эффект оказывается и на психику индивида. Во время интима происходит выработка эндорфинов, называемых гормонами счастья, а постоянное отсутствие интимных связей может стать причиной сильного снижения сексуального влечения.

Среди преимуществ регулярного секса ученые выделяют более продолжительное сохранение молодости. Положительное влияние обеспечивается благодаря производству окситоцина.

Кроме того, благодаря интиму усиливается кровоток, сокращается риск сердечно-сосудистых недугов, снижается уровень стресса.