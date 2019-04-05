Ученые выяснили для чего нужны ролевые игры семейным парам

Ученые пришли к выводу, что для сохранения страсти в отношениях необходимы регулярные занятия сексом.

Группа экспертов из США провела опрос среди людей, состоящих в отношениях, и узнала, что для поддержания страсти необходим регулярный секс. Пары, состоящие в официальном браке, считают интимную близость одним из залогов счастливой семейной жизни. Соответствующую информацию передает издание OANews, пишет "Инфореактор".

Специалисты также отмечают, что со вторыми половинками следует чаще заниматься любовью, а не просмотром их сообщений в различных мессенджерах и социальных сетях.

Личное пространство каждого из партнеров оказывает благоприятное влияние на гармоничные отношения в парах.

По мнению женской половины, секс в отношениях должен быть не менее раза в неделю. Те пары, которые находятся в официальном браке, для поддержания страсти могут в качестве эксперимента опробовать эротические игрушки, позы или ролевые игры.