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Новости. Общество
23:30, 27 Июня 2018

Ученые выяснили, как ЧМ влияет на интимные отношения

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В дни матчей мужчины отказываются от близости, заявляя своим возлюбленным, что "сегодня футбольный матч".

Исследователи выяснили, что чемпионат мира по футболу — 2018 оказывает значительное влияние не только на болельщиков, но и на их вторых половинок. Согласно опросу интернет-магазина "Платаномелон", из-за мундиаля могут происходить серьёзные ссоры в семьях.

Так, на вопрос окажет ли матч влияние на их сексуальную жизнь, около 80% мужчин заявили, что не будут заниматься сексом после поражения любимой команды. 65% респондентов признались, что в случае победы любимой сборной у них будет интим, пишет Лайф.

Также учёные смогли опровергнуть миф о том, что мужчины всё время думают о сексе. Оказалось, что в дни матчей мужчины отказываются от близости, заявляя своим возлюбленным, что "сегодня футбольный матч". Опрос показал и то, что порядка 27% фанатов могут думать о футболе во время секса, а 37% соглашаются заняться любовью только в том случае, если в это время смогут следить за матчем. Ещё 30% респондентов заявили, что гораздо хуже притворяться на поле, чем в кровати с любимой женщиной.

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