Ученые выяснили, как оргазм влияет на внешность человека

Ученым удалось доказать благоприятное воздействие здоровых сексуальных отношений на внешность партнеров.

Исследователи из США опубликовали данные многолетних исследований факторов, влияющих на состояние кожи. Ученым удалось доказать благоприятное воздействие здоровых сексуальных отношений на внешность партнеров. Так, оргазм вполне способен сохранить здоровье эпидермиса, пишет "Медикфорум".

Исследователи из Мичиганского университета в течение нескольких лет изучали гормоны, вырабатываемые во время оргазма. Полученные в ходе изучения сведения свидетельствуют об их пользе для сохранения здоровья кожи.

Несмотря на кажущуюся несерьезность статьи, выводы дерматологов основаны на научно доказанных фактах.

Половой акт, утверждают медики, "включает" определенные факторы в организме мужчины и женщины, благодаря чему в организме активизируется выработка окситоцина. Это вещество отвечает за активизацию производства коллагена. Всем известна его польза для сохранения упругости и молодости кожи.

Также полезен для красоты эстроген, выделяемый во время секса, он помогает клеткам дермы получать достаточное влаги и спасет от истощения и высушивания. Таким образом, регулярное достижение оргазма устраняет причины, способствующие появлению морщин.

На достигнутых результатах ученые останавливаться не намерены, далее будет выведено необходимое количество оргазмов для сохранения здоровья кожи лица. Также предстоит провести анализ соотношения лекарственных препаратов и сексуальной терапии. Вполне возможно, окситоциновая терапия будет использоваться в дальнейших традиционных методах улучшения кожи и устранения более серьезных проблем эпидермиса.