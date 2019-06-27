Ученые выяснили, как секс с супругом влияет на работу

Группа зарубежных ученых провела исследования, в результате чего пришла к выводу, что секс с супругом способствует улучшению настроения на работе.

В то же время отмечается, что стресс, связанный с трудовой деятельностью, делает половой акт менее вероятным, пишут "Актуальные новости".

Ученые отслеживали 159 пар, состоящих в браке, в течение двух недель. Участники отвечали на вопросы о своем поведении дома и на работе утром, днем и вечером. Основная цель этой научной работы состояла в том, чтобы увидеть, связана ли сексуальная активность с положительными результатами на предприятии.

Результаты показали, когда добровольцы сообщали о половом акте со своими супругами, на следующий день они были в более позитивном настроении. Пары признали, что они были более удовлетворены своей работой. По мнению опрошенных, это не просто хороший брак, а счастливая жизнь. Потенциальная польза сохранялась даже при учете степени удовлетворенности семейными отношениями. Отмечается, что стресс, связанный с работой, делает секс менее вероятным, что объясняется измотанностью и чрезмерной напряженностью из-за давления в течение дня.

"Эти результаты рисуют картину тесной и сложной природы отношений между нашей домашней и трудовой жизнью. Секс может быть стимулятором настроения, который имеет долгосрочные последствия на следующий день, например, делая работу более приятной. Но если вы устали, вряд ли у вас будет интимный контакт", - подытожили исследователи.