Подписаться
Новости. Общество
23:30, 27 Июня 2019
фото: pixabay

Ученые выяснили, как секс с супругом влияет на работу

Загрузка...

Группа зарубежных ученых провела исследования, в результате чего пришла к выводу, что секс с супругом способствует улучшению настроения на работе.

В то же время отмечается, что стресс, связанный с трудовой деятельностью, делает половой акт менее вероятным, пишут "Актуальные новости".

Ученые отслеживали 159 пар, состоящих в браке, в течение двух недель. Участники отвечали на вопросы о своем поведении дома и на работе утром, днем и вечером. Основная цель этой научной работы состояла в том, чтобы увидеть, связана ли сексуальная активность с положительными результатами на предприятии.

Результаты показали, когда добровольцы сообщали о половом акте со своими супругами, на следующий день они были в более позитивном настроении. Пары признали, что они были более удовлетворены своей работой. По мнению опрошенных, это не просто хороший брак, а счастливая жизнь. Потенциальная польза сохранялась даже при учете степени удовлетворенности семейными отношениями. Отмечается, что стресс, связанный с работой, делает секс менее вероятным, что объясняется измотанностью и чрезмерной напряженностью из-за давления в течение дня.

"Эти результаты рисуют картину тесной и сложной природы отношений между нашей домашней и трудовой жизнью. Секс может быть стимулятором настроения, который имеет долгосрочные последствия на следующий день, например, делая работу более приятной. Но если вы устали, вряд ли у вас будет интимный контакт", - подытожили исследователи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.06.2019, 13:53
"Общественное обсуждение" по-тихому
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
25.06.2019, 12:10
ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска
25.06.2019, 10:25
ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома
27.06.2019, 14:25
В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда

Аналитика

Сегодня 13:24
Обществоведение
Ветряки для Кукковки
В рамках программы поддержки местных инициатив заброшенный пустырь в микрорайоне Кукковка III будет благоустроен и на нем появятся уникальные для Петрозаводска арт-объекты.
"Может, после этого они будут исполнять закон?" 11
26.06.2019 11:48
"Общественное обсуждение" по-тихому 9
24.06.2019 13:53
Ни участия, ни побед 7
24.06.2019 12:48
"Всем угрожали, что пойдем следом" 10
24.06.2019 09:12
Вся аналитика

Чтиво

26.06.2019 15:40
Личное мнение
"Предприниматель будет сидеть" 5
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
Пока первое лицо в офисе… 4
21.06.2019 13:23
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»