Ученые выяснили, как влияет секс на память

Австралийский психолог Марк Аллен изучил связь между активной половой жизнью в зрелом возрасте и работой механизмов памяти и пришел к выводу, что в долгосрочной перспективе активная половая жизнь у людей старше 50 лет не помогает улучшить память, но в целом положительно сказывается на сохранении когнитивных навыков.

Специалист проанализировал данные долгосрочного британского исследования о шести тысячах человек старше 50 лет, средний возраст которых составил 66 лет. Участники эксперимента отвечали на вопросы о своем здоровье, образе жизни, экономическом статусе и удовлетворенности своей жизнью с интервалом в два года. Помимо прочего, анкета включала блок вопросов о личной жизни, в том числе о сексе.

Параллельно заполнению анкеты участники исследования проходили тестирование эпизодической памяти, в котором оценивалась их способность сохранять воспоминания об определенных событиях в жизни и перечислять как можно больше подробностей, связанных с этими событиями: время, место, погоду и так далее. При этом учитывались такие факторы, как физическая активность, качество сна, рацион, вредные привычки респондентов, пишет "Вокруг света".

Выяснилось, что активная сексуальная жизнь фактически незначительно влияла на изменения памяти. Впрочем, участники эксперимента, которые чаще занимались сексом или были в более близких отношениях со своими партнерами, в среднем показывали более высокие результаты тестов.