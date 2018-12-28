Ученые выяснили, почему кошатники склонны к грубому сексу

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Люди занимаются грубым сексом и тянутся к "садомазохизму" из-за домашних питомцев. К такому выводу пришли чешские и словацкие ученые после длительных исследований.
Всего они проанализировали данные 36,5 тысяч человек из Словакии и Чехии, обращавшихся к сексопатологам. Выяснилось, что подавляющее большинство из них страдали от токсоплазмоза – заболевания, которое распространяют кошки.
Люди, ставшие носителями токсоплазм, гораздо сильнее возбуждаются от идеи заняться грубым сексом и попробовать БДСМ, пишет "Главред".
Это не истинные желания людей, а "тревожные звоночки" от здоровья, на которые непременно нужно обращать внимание.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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