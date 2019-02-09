Ученые выяснили, стоит ли смешивать пиво с вином

Оказывается, на силу похмелья влияет только количество выпитого алкоголя.

Британские ученые пришли к выводу, что употребление вина и пива в один вечер не приведет к более сильному похмелью, чем в ситуации, когда эти напитки употребляются по отдельности, пишет Газета.ру.

Выводы ученых опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Кай Хенсель из Кембриджского университета отметил, что группу ученых заинтересовало такое исследование по двум причинам. Во-первых, они хотели привлечь внимание к науке со стороны молодежи, а во-вторых - помочь людям меньше страдать от последствий употребления алкоголя.

"К сожалению, оказалось, что похмелья избежать нельзя, чередуя напитки определенным образом", - констатировал Хенсель.

Ученые пришли к выводу, что на силу похмелья влияет только количество выпитого алкоголя.