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Новости. Общество
22:00, 20 Февраля 2018

Ученые выявили неожиданную пользу бега

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Ученые из Университета Бригама Янга в США установили связь между бегом и улучшением памяти.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Neuroscience, пишет РИА Новости.

Специалисты утверждают, что беговые упражнения уменьшают негативное влияние хронического стресса на гиппокамп — часть головного мозга, отвечающую за память.

Запоминание информации протекает оптимально в случае усиления синаптической передачи между двумя нейронами. Этот процесс называется долговременной потенциацией. Однако хронический или длительный стресс ослабляет синаптическую передачу, что оказывает негативное влияние на память.

Для установления связи между бегом и улучшением памяти ученые провели эксперимент на мышах, для которых создали стрессовые условия. В результате исследования выяснилось, что у подопытных грызунов, которые бегали в колесе, показатель долговременной потенциации был значительно выше, чем у тех мышей, которые оставались неподвижными на протяжении всего эксперимента. Кроме того, бегавшие в колесе грызуны совершили меньше ошибок в упражнениях на память по прохождению лабиринта.

По словам авторов научного труда, результаты их исследования доказывают, что улучшить память можно благодаря простым беговым упражнениям.

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