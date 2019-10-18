Ученые выявили смертельная опасность малых доз спиртного

Ученые Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейского общества кардиологов, пишет Lenta.ru.

Исследователи проанализировали данные пости о 10 млн человек, у которых ранее не была диагностирована фибрилляция предсердий. Участники прошли общенациональную проверку здоровья в 2009 году и наблюдались до 2017 года.

Оказалось, что количество выпитых порций алкоголя в неделю коррелировало с риском фибрилляции предсердий независимо от пола и возраста. При этом редкое злоупотребление спиртными напитками не демонстрировало четкой связи с мерцательной аритмией. Вероятность фибрилляции предсердий увеличивалась на два процента с каждым дополнительным граммом употребляемого алкоголя в неделю.

Интересно, что полный отказ от алкоголя также способствовал более высокому риску сердечной недостаточности по сравнению с малопьющими.



Однако исследователи подчеркивают, что защитный эффект небольшого количества спиртного должен быть подтвержден в дополнительных исследованиях. На данный момент не ясно, действительно ли он существует или является следствием неучтенных факторов.