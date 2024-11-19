здоровье работа экология
реклама на сайте
На набережной Петрозаводска воссоздадут Петропавловскую часовню 19 века
19.11.2024 13:56
Mash сообщил о криминальном прошлом хозяина квартиры, где жил экс-глава Петрозаводска и проходили обыски
20.11.2024 14:00

Ученые забили тревогу: численность редкого вида птиц снижается в Карелии

Новости. Природа
07:40, 21 Ноября 2024
фото: © С. Симонов / ИБ КарНЦ РАН / VK

Новости партнеров

Карельские ученые поделились последними исследованиями численности большого кроншнепа.

Новое исследование, проведенное орнитологами Института биологии КарНЦ РАН, выявило тревожную тенденцию: численность большого кроншнепа, редкого вида птиц, занесенного в Красные книги России и Карелии, на Олонецких полях существенно сократилась за последние 25 лет.

Как уточнили в КарНЦ РАН, Олонецкие поля являются важным местом миграции и гнездования многих видов птиц, включая большого кроншнепа. Но как показали многолетние наблюдения ученых, популяция этого вида птиц на данной территории сократилась на 34,4%. Причины снижения численности могут быть связаны с комплексом факторов, включая изменение климата, интенсивное сельское хозяйство, беспокойство птиц во время охоты и другие антропогенные воздействия.

«По нашим оценкам, численность кроншнепа на Олонецких полях может снизиться до минимума в ближайшие 30–40 лет и вид будет относиться к исчезающим», — отметил Сергей Симонов, старший научный сотрудник Института биологии КарНЦ РАН. — «Чтобы избежать этого, нужен комплекс действий по сохранению мест обитания, пригодных для размножения кроншнепа».

Ученые предлагают ряд мер по сохранению большого кроншнепа, включая:

— Создание особо охраняемой природной территории на Олонецких полях с высоким статусом охраны;

— Проведение экологического просвещения среди местного населения.

Кроме того, ученые отметили, что Олонецкие поля важны и для других видов птиц, например, чибисов, численность которых за 27 лет снизилась на 30-49% в Европе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2024, 20:30
СМИ рассказали о новой мошеннической схеме в России с помощью посылок
16.11.2024, 20:30
В России в следующем году появятся 13 новых автомобилей
14.11.2024, 10:40
Жительница Карелии оставила с носом аферистов, которые хотели повесить на нее долг в 2,2 млн рублей
15.11.2024, 14:55
Синоптики назвали последний теплый день осени
18.11.2024, 20:50
Ветеринарная служба подтвердила случай заражения чумой домашней собаки в Петрозаводске
18.11.2024, 22:00
Россиянам объяснили, как правильно кормить птиц

Кинотетрис

15.11.2024 14:45
Кинотетрис
«Ходячий замок» дошел до проката: легенда анимации возвращается на широкие экраны
Анимационный фильм прекрасно подойдет для семейного просмотра.
архив кинотетрис

Чтиво

05.11.2024 11:26
Без политики
Когда все путем: о династиях, преемственности профессии и красоте
Татьяна Колехмайнен работает в «Кареллестрансе» всего третий год, но уже с должности сменного диспетчера выросла до старшего техника.
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
30.08.2024 14:56
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
архив чтиво

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.