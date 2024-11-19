Ученые забили тревогу: численность редкого вида птиц снижается в Карелии

Карельские ученые поделились последними исследованиями численности большого кроншнепа.

Новое исследование, проведенное орнитологами Института биологии КарНЦ РАН, выявило тревожную тенденцию: численность большого кроншнепа, редкого вида птиц, занесенного в Красные книги России и Карелии, на Олонецких полях существенно сократилась за последние 25 лет.

Как уточнили в КарНЦ РАН, Олонецкие поля являются важным местом миграции и гнездования многих видов птиц, включая большого кроншнепа. Но как показали многолетние наблюдения ученых, популяция этого вида птиц на данной территории сократилась на 34,4%. Причины снижения численности могут быть связаны с комплексом факторов, включая изменение климата, интенсивное сельское хозяйство, беспокойство птиц во время охоты и другие антропогенные воздействия.

«По нашим оценкам, численность кроншнепа на Олонецких полях может снизиться до минимума в ближайшие 30–40 лет и вид будет относиться к исчезающим», — отметил Сергей Симонов, старший научный сотрудник Института биологии КарНЦ РАН. — «Чтобы избежать этого, нужен комплекс действий по сохранению мест обитания, пригодных для размножения кроншнепа».

Ученые предлагают ряд мер по сохранению большого кроншнепа, включая:

— Создание особо охраняемой природной территории на Олонецких полях с высоким статусом охраны;

— Проведение экологического просвещения среди местного населения.

Кроме того, ученые отметили, что Олонецкие поля важны и для других видов птиц, например, чибисов, численность которых за 27 лет снизилась на 30-49% в Европе.