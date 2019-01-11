Ученые заявили, что эмоциональная связь углубляется через секс

Психологи из Университета Рочестера в Нью-Йорке и IDC Herzliya в Израиле в рамках научной работы выяснили, что современные пары, в большинстве, в начале занимаются сексом, а только после устанавливают глубокую эмоциональную связь.

Профессор Гурит Бирнбаум, который возглавлял исследование в IDC Herzliya, считает, что секс может заложить основу для углубления эмоциональной связи между незнакомцами. Именно возбуждение не редко помогает сблизиться с другим человеком, притом это относится это как к мужчинам, так и к женщинам, пишет издание "Актуальные новости".

Исследователи провели четыре отдельных исследования и обнаружили, что сексуальное желание между незнакомцами может побудить людей вести себя так, чтобы они могли общаться в дальнейшем.

Участники были представлены потенциальному партнеру противоположного пола, с которым они познакомились лицом к лицу. Мужчины и женщины оценили свое сексуальное желание по поводу их и выяснилось, что те люди, что возбуждали их больше, в эмоциональном плане были также более привлекательны.

Второе исследование предложило мужчинам и женщинам медленно танцевать с потенциальными партнерами. В третьем респондентам демонстрировали эротические снимки, а кадры предлагали изучить и обсудить с другим человеком. Оказалось, что те люди, которые предварительно смотрели пикантные фото, легче шли на контакт.

"Хотя сексуальное возбуждение и эмоциональные привязанности являются разными чувствами, эволюционные и социальные процессы, вероятно, сделали людей особенно склонными к романтической привязанности к партнерам, к которым их сексуально привлекают", – рассказал соавтор научной работы Гарри Рейс из Университета Рочестера.