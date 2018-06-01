Ученые: Женщины с хорошим обонянием получают больше удовольствия от секса

Сотрудники Технического университета Дрездена в Германии нашли связь между остротой обоняния и получением удовольствия во время интимной близости.

В эксперименте принимали участие 70 добровольцев в возрасте 18-26 лет. Ученые оценили их уровень обоняния с помощью специальной шкалы на той отметке, когда человек начинает распознавать запах. Психологи провели опрос участников об их интимной жизни и степени удовлетворенности, пишут "Новости Белоруси".

В ходе испытания было установлено, что люди с хорошим обонянием чаще получают удовольствие от секса. По мнению специалистов, именно запах партнера придает близости эмоциональную составляющую, что еще больше возбуждает.