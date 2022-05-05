Ученый из Карелии сравнил происходящее в экономике с «железным сито»

Западные санкции и закрытие границ не приведет к созданию нового железного занавеса, но изменения будут глобальными.

Такое мнение в интервью «Столице на Онего» высказал заместитель директора по научной работе Института экономики Карельского научного центра РАН Николай Колесников.

«То, что мы наблюдаем сейчас в российской экономике — это структурная трансформация. Мы живем в новой реальности и нужно понять, что произошел геополитический разлом — так как раньше уже не будет. Однако, это не железный занавес, в привычном нам понимании. Страны Европы и Северной Америки — это не весь мир. Есть Китай, другие страны Азии, Африка, Южная Америка, отдельные государства Европы, которые продолжают с нами сотрудничать. Да и железный занавес с Западом будет скорее напоминать железное сито. Российская экономика не находится в изоляции. Да, сейчас перенастраиваются связи, это болезненная, но не смертельная процедура», — сказал Колесников.

Стоит ли в этой ситуации ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных средств и что делать со сбережениями, читайте в статье «Как раньше уже не будет».