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Ученый рассказал, можно ли заразиться COVID-19 во время интимной близости

Новости. Общество
23:30, 19 Января 2021
фото: pixabay.com / stokpic
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Вирус не передается в результате интимной близости или при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, считает эксперт.

Коронавирус не передается в результате полового контакта или при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, сообщил академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих. Об этом информирует РИА Новости.

"Вирус, геном не обнаруживается в сперме. И вирус не передается, очевидно, во время полового контакта или при производстве программ вспомогательных репродуктивных технологий", - рассказал Сухих на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине, который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

 

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