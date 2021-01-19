Ученый рассказал, можно ли заразиться COVID-19 во время интимной близости

Вирус не передается в результате интимной близости или при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, считает эксперт.

Коронавирус не передается в результате полового контакта или при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, сообщил академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих. Об этом информирует РИА Новости.

"Вирус, геном не обнаруживается в сперме. И вирус не передается, очевидно, во время полового контакта или при производстве программ вспомогательных репродуктивных технологий", - рассказал Сухих на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине, который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".