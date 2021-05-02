Ученый в Карелии получит 2 млн рублей на изучение рыб в Атлантическом океане

Сотрудник КарНЦ РАН Светлана Мурзина выиграла президентский грант для молодых докторов наук - она получит 2 млн рублей на изучение глубоководных рыб Северо-Восточной Атлантики.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

Свидетельство на получение гранта ей вручил и. о. министра Александр Ломако.

«Выражаю слова благодарности в адрес руководителей карельского научного центра, которые поддерживают сотрудников, мотивируют их к участию в конкурсах, в том числе и федерального уровня. Считаю это очень важным как для развития сотрудников КарНЦ РАН так и для развития науки в целом. Мы вправе гордиться тем, что в нашем научном центре проводятся важные для всего научного сообщества исследования, которые поддерживаются на федеральном уровне», — сказал Ломако.



Светлана Мурзина — доктор биологических наук, заведующей лабораторией экологической биохимии Института биологии КарНЦ РАН.





