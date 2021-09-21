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Училище олимпийского резерва Карелии ищет пресс-атташе хоккейной команды

Новости. Общество
18:20, 28 Сентября 2021
фото: © Государственное училище (техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге

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Хоккейной команде «СКА-ГУОР Карелия» требуется пресс-атташе, сообщается в паблике училища олимпийского резерва.

«Если ты разбираешься в хоккее и любишь его, умеешь писать статьи и фотографировать, уверенно общаешься со СМИ, знаешь как вести социальные сети, то мы ждем тебя в качестве пресс-атташе хоккейной команды "СКА-ГУОР Карелия"!», — сообщается в паблике училища.

Основные функции:
- написание новостей, пресс-релизов, анонсов, статей;
- взаимодействие со СМИ и рекламными агентами;
- ведение сайта и корпоративных страниц в социальных сетях;
- организация пресс-мероприятий, конференций, круглых столов, брифингов, интервью;
- подготовка речей, презентаций и тд.

Основные навыки и требования:
- грамотная письменная и устная речь;
- умение работать качественно и в сжатые сроки;
- умение вести доброжелательный и конструктивный диалог;
- умение четко планировать работу;
- навыки публичных выступлений;
- навыки фото-и видеосъемки;
- готовность к ненормированному графику работы.

Дополнительно:
- презентабельный внешний вид
- хорошая дикция
- опыт работы в сфере спорта.

Резюме можно присылать на почту: info@olimp-karelia.ru

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Комментарии

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Гриша
2021-09-28 18:26:49
На русский переведут пусть. Аташисты, блин.
Гость
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