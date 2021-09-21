Училище олимпийского резерва Карелии ищет пресс-атташе хоккейной команды

Хоккейной команде «СКА-ГУОР Карелия» требуется пресс-атташе, сообщается в паблике училища олимпийского резерва.

«Если ты разбираешься в хоккее и любишь его, умеешь писать статьи и фотографировать, уверенно общаешься со СМИ, знаешь как вести социальные сети, то мы ждем тебя в качестве пресс-атташе хоккейной команды "СКА-ГУОР Карелия"!», — сообщается в паблике училища.

Основные функции:

- написание новостей, пресс-релизов, анонсов, статей;

- взаимодействие со СМИ и рекламными агентами;

- ведение сайта и корпоративных страниц в социальных сетях;

- организация пресс-мероприятий, конференций, круглых столов, брифингов, интервью;

- подготовка речей, презентаций и тд.

Основные навыки и требования:

- грамотная письменная и устная речь;

- умение работать качественно и в сжатые сроки;

- умение вести доброжелательный и конструктивный диалог;

- умение четко планировать работу;

- навыки публичных выступлений;

- навыки фото-и видеосъемки;

- готовность к ненормированному графику работы.

Дополнительно:

- презентабельный внешний вид

- хорошая дикция

- опыт работы в сфере спорта.

Резюме можно присылать на почту: info@olimp-karelia.ru