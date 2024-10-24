Учитель Шелтозерской школы Анастасия Евтушенко стала лауреатом Всероссийской премии

Премия в этом году вручалась за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России.

Педагог вепсского языка Шелтозерской школы Анастасия Евтушенко стала лауреатом Всероссийской премии «Гордость нации-2024», сообщили Минобразования и спорта Карелии.



28 октября в Москве в здании Малого театра наградили лауреатов Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России.





Обладателями наград в этом году стали представители 17 субъектов России. Среди лауреатов – учитель из Карелии Анастасия Евтушенко.



«Я действительно горжусь, что я здесь и представляю свой народ, вепсский язык и нашу Республику Карелия. Путь, который я выбрала, непростой, но я иду по той дороге, которую я вижу перед собой», - рассказала педагог.