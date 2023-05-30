Учителей Карелии приглашают поучаствовать в новом сезоне телешоу «Классная тема!»

Заявки, которые можно подать через специально созданное приложение, принимаются до 20 июня.

Стартовал отбор участников второго сезона телешоу «Классная тема!». Отбор ведут телеканал «Россия» и Минпросвещения РФ при информационной поддержке компании VK.

Поучаствовать в программе могут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона страны. Заявки принимаются до 20 июня.

Отправить заявку в этом году можно через специально разработанное мини-приложение во «ВКонтакте». Там нужно заполнить анкету, пройти опрос по выбранному предмету и записать видеовизитку.

Первый сезон проекта вышел в 2022 году по поручению Президента Владимира Путина. Задача шоу – представить самых ярких педагогов и поднять престиж профессии школьного учителя, сообщают организаторы.

В прошлом году в отборе участвовали 6 тысяч педагогов со всей страны, 35 из них вышли в полуфинал, семеро стали финалистами проекта.