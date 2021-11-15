Учителя  из Карелии побывали на Форуме классных руководителей

Тысяча российских педагогов обсудили проблемы, с которыми сталкивается современная школа.

В Москве прошел первый Всероссийский Форум классных руководителей. В нем участвовали и педагоги из Карелии. Помимо традиционных вопросов воспитания и образования, учителя обсуждали проблемы безопасности в интернете, появление в школах советников по воспитательной работе, инклюзивное образование и даже внешний вид.

Обсуждение, в котором приняли участие почти 1000 педагогов, проходило одновременно в трех группах. Учитель английского языка Питкярантской школы № 1 Александр Якушев считает, что участие в Форуме позволило поднять проблемы, типичные для большинства классных руководителей.

«Самым интересным для меня было участие в работе круглого стола, где обсуждалась возможность привлечения блогеров, кумиров современной молодёжи, в качестве помощников классных руководителей. Онлайн или очно — по обстоятельствам. Была «жаркая» дискуссия, так как среди учителей есть немало тех, кто настроен категорически против блогеров. А полезным для школ в целом было знакомство с различными обществами и движениями — Знание, Российское движение школьников, Юнармия и других», — вспоминает учитель английского языка Питкярантской СОШ № 1 Александр Якушев.

Александра Владимировича пригласили на форум как победителя регионального конкурса «Учитель года — 2021» и участника общероссийского профессионального соревнования педагогов. А другим участникам потребовалось пройти отбор и подтвердить свои профессиональные компетенции.

«Я решила участвовать, потому что мне было интересно испытать свои силы — понять, смогу ли я пройти отбор, — рассказывает учитель начальный классов Лоухской СОШ Анастасия Леонидовна Лохова. — Для меня было интересно всё. Очень полезной оказалась подборка материала в презентации «Просвещения» по внеурочной деятельности в начальной школе».

Юлия Рубцова, учитель английского языка Толвуйской средней школы, решила принять участие в форуме, чтобы повысить квалификацию и познакомиться с коллегами из разных регионов страны.

«Особо хотелось бы выделить круглые столы, посвященные работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, педагогической этике, здоровому образу жизни и школьному питанию, взаимодействию с родителями», — вспоминает она.

В группе, где работала Юлия Геннадьевна, одними из самых обсуждаемых проблем стали внешний вид и поведение учителя. Многие привыкли думать, что учитель — это человек в строгом костюме, но, оказывается, что даже среди педагогов нет однозначного мнения по поводу имиджа классного руководителя. Есть в учительском сообществе приверженцы традиционных взглядов, и те, кто считает, что нужно идти в ногу со временем.

«Коллеги пришли к выводу, что не должно быть ущемления в правах как школьников, так и педагогов. Должна присутствовать свобода самовыражения, однако нормы морали также никто не отменял. Я считаю, что учитель — пример для подражания, и должен следить за своим внешним видом, речью, поведением. Больше вопросов о внешнем виде задавали мужчины, — вспоминает Анастасия Лохова.

Как выяснилось, одним мужчинам не хочется все время носить костюмы, другие пытаются выглядеть старше. Пришлось даже привлечь эксперта — известного телеведущего и историка моды

«Александр Васильев был чёток в своих утверждениях о том, что учитель должен быть строг в стиле. Я его точку зрения разделяю. Многие учителя стали легкомысленно относиться к внешнему виду, возможно, это и сыграло решающую роль в распространённом фамильярном отношении учеников и родителей к учителю. Фамильярности не должно быть в образовательном процессе. Педагог-это авторитет, а авторитет — тот, кто следует своим принципам, а не модным тенденциям!» - отметила Лохова.

Большинство учителей выступили за современный деловой стиль — бизнес-кэжуал.

«Это не обязательно строгий костюм. Вполне подойдут и классические джинсы, но с пиджаком, например», — развивает мысль Александр Якушев.

Еще один обсуждаемый вопрос — введение в школах должности советника по воспитательной работе. Пока это пилотный проект, действующий в 10 российских регионах. Советником может стать любой педагог, прошедший отбор и обучение. Этот специалист должен разработать план по воспитательной работе и начать внедрять его в школе.

«Мне кажется, что введение должности советника директора по воспитанию поможет разгрузить работу заместителя по воспитательной работе, стать связующим звеном между администрацией, школьниками, родителями и учителями», — считает Юлия Рубцова.

«Советник- это специалист, который погружается в процессы и программы класса и школы, определяет всё хорошее, что у них есть, и придумывает, как можно сделать ещё лучше», — уточняет Анастасия Лохова.

Всероссийский форум стал стартовой площадкой инновационных проектов в образовании и подчеркнул важность, ценность и значимость классного руководителя в системе образования.

«Классный руководитель — это не тот, кто следит, все ли дети поели или тот, кто раз в неделю звонит родителям. Классный руководитель — первый человек, который должен прийти на помощь любому ребенку из класса», — подчеркивает Анастасия Лохова.

Участники форума классных руководителей единогласно приняли Меморандум о развитии и поддержке классного руководства. Как подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов, этот документ ляжет в основу государственной политики, направленной на повышение статуса учителя.