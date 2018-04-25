Учителям Петрозаводска рассказали о традициях мусульман

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Муфтий Карелии рассказал педагогам петрозаводских школ о традициях мусульманской организации, сообщили в администрации города.
Встреча школьных преподавателей основ религиозных культур и светской этики с руководителем религиозной общины мусульман - главным муфтием Карелии Сергеем Дятко состоялась в республиканском Центре развития образования.
Главный муфтий республики рассказал педагогам петрозаводских школ о составе, деятельности и традициях мусульманской организации, высказал пожелания в связи с преподаванием в школах основ религиозных культур и светской этики.
Участники встречи задавали руководителю религиозной общины мусульман многочисленные вопросы и предложили продолжить практику проведения подобных мероприятий.
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