Учителям Петрозаводска рассказали о традициях мусульман

Муфтий Карелии рассказал педагогам петрозаводских школ о традициях мусульманской организации, сообщили в администрации города.

Встреча школьных преподавателей основ религиозных культур и светской этики с руководителем религиозной общины мусульман - главным муфтием Карелии Сергеем Дятко состоялась в республиканском Центре развития образования.

Главный муфтий республики рассказал педагогам петрозаводских школ о составе, деятельности и традициях мусульманской организации, высказал пожелания в связи с преподаванием в школах основ религиозных культур и светской этики.

Участники встречи задавали руководителю религиозной общины мусульман многочисленные вопросы и предложили продолжить практику проведения подобных мероприятий.